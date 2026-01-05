 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Ça suffit", répond le Premier ministre du Groenland à Trump
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:55

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen

Le Premier ministre du Groenland a demandé dans la nuit de dimanche à lundi au ‍président américain Donald Trump de mettre en sourdine ses velléités d'annexion de l'île, alors que le Danemark et l'Union européenne ont réaffirmé le ‌principe de la souveraineté des peuples.

Après le coup de force de l'armée américaine au Venezuela, Donald Trump a réitéré son ambition ​d'annexer le Groenland, présentant le contrôle du territoire autonome danois comme ⁠indispensable à la sécurité nationale des États-Unis.

"Ça suffit !", lui a répondu le chef du gouvernement du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, ⁠dans un post ‍publié sur Facebook dimanche soir. "Plus de pression. Plus de ⁠sous-entendus. Plus de fantasmes d'annexion. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts aux discussions. Mais cela doit se faire par les bons ​canaux et dans le respect du droit international."

Les États-Unis convoitent le Groenland en raison de sa situation stratégique, notamment pour la défense contre ⁠les missiles balistiques russes, mais aussi de ses importantes ressources ​minières.

Le 21 décembre, Donald Trump a nommé envoyé spécial ​pour le Groenland ​le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, partisan déclaré de l'annexion de l'île.

Face ​aux menaces à peine voilées ⁠du président des États-Unis, la Commission européenne, les pays scandinaves ou encore la France ont affiché leur solidarité avec le Groenland et le Danemark et réaffirmé leur soutien au principe de "souveraineté nationale".

"Personne ne décide pour le ‌Groenland et le Danemark si ce n'est le Groenland et le Danemark eux-mêmes", a déclaré le président finlandais Alexander Stubb sur la plateforme X.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a jugé dimanche que les déclarations américaines n'avaient "absolument aucun sens".

(Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague ; version française Tangi Salaün, ‌édité par Sophie Louet)

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 16:19

    Le singe orange est désormais un ennemi déclaré de l'europe

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:15 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

  • Le musée du Louvre à Paris, le 6 décembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Fréquentation en hausse pour le Louvre et les grands monuments français en 2025
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:11 

    Les principaux musées et monuments français, dont le Louvre bousculé par un spectaculaire vol de bijoux en octobre, ont accueilli un peu plus de visiteurs en 2025, dernière année avant une hausse du prix de certains billets d'entrée pour les étrangers hors UE, ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tient une conférence de presse lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles
    Bruxelles espère que l'accord UE-Mercosur pourra être signé "bientôt"
    information fournie par Reuters 05.01.2026 15:59 

    Des progrès ont été réalisés ces dernières semaines en vue de la signature d'un ‍traité de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, marché commun d'Amérique du Sud, a déclaré lundi une porte-parole de la Commission ‌européenne. "Nous sommes sur ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Le mouvement reste haussier
    SCHLUMBERGER : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 15:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank