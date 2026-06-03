Canal renforce son offre sportive avec les Mondiaux de rugby 2027 et 2029

Le groupe audiovisuel coté à Londres depuis 2024 et à la Bourse de Johannesburg depuis ce mercredi a confirmé la signature d'un accord avec World Rugby portant sur les droits de diffusion en direct de la Coupe du monde masculine de rugby 2027 et de la Coupe du monde féminine 2029 sur SuperSport, sa chaîne sportive disponible sur la plateforme DStv en Afrique subsaharienne.

L'édition 2027 de la Coupe du monde masculine, qui se déroulera en Australie du 1er octobre au 13 novembre, sera marquée par l'élargissement du tournoi à 24 équipes et l'introduction d'un huitième de finale, une première dans l'histoire de la compétition. L'Afrique y sera représentée notamment par l'Afrique du Sud, double tenante du titre après ses succès en 2019 et 2023, ainsi que par le Zimbabwe, de retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 1991.

Du côté féminin, Canal diffusera également la Coupe du monde 2029. L'Angleterre abordera la compétition en tant que championne en titre après son sacre lors de l'édition 2025. L'Afrique du Sud avait quant à elle marqué l'histoire en devenant la première nation africaine à atteindre les quarts de finale du tournoi.