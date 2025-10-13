Canal+ présente les résultats de l'Offre Publique d'Achat Obligatoire sur MultiChoice Group
information fournie par Zonebourse 13/10/2025 à 08:45
À l'issue de l'Offre, Canal+ détiendra environ 94,39 % de l'ensemble des actions de MCG.
L'offre a été acceptée par plus de 90 % des autres actionnaires de MultiChoice.
Canal+ engagera prochainement la procédure d'acquisition forcée des actions restantes (' squeeze out '), afin de faire de MultiChoice une filiale à 100 %.
Une fois cette étape franchie, Canal+ initiera le retrait de MCG de la Bourse de Johannesburg (JSE), sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.
Maxime Saada, Président du Directoire de Canal+, a déclaré : ' Compte tenu du rôle majeur que Canal+ jouera désormais en Afrique du Sud et sur l'ensemble du continent africain, nous estimons qu'il est essentiel que les investisseurs puissent avoir accès à un acteur de premier plan des médias et du divertissement via la Bourse de Londres et celle de Johannesburg. '
Valeurs associées
|238,650 GBX
|LSE
|+0,74%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte de l'annonce de l'entreprise et des coûts tarifaires aux paragraphes ... Lire la suite
-
Sébastien Lecornu s'est exprimé devant l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale et a répondu aux questions qui inquiétaient le plus sur son projet de budget 2026. Le Premier ministre, avec son gouvernement Lecornu II, propose de suspendre la ... Lire la suite
-
Dans des vidéos très virales diffusées sur les réseaux sociaux, certains internautes prétendent que l’Assemblée nationale française a été prise d’assaut par des jeunes de banlieue. Il s’agit en fait de vidéos réalisées par intelligence artificielle grâce au dernier ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, jonglant entre le retour des tensions commerciales sino-américaines et la perspective d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a pris 0,44%, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer