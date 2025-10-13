 Aller au contenu principal
Canal + prépare sa cotation à la Bourse de Johannesburg
information fournie par AOF 13/10/2025 à 09:23

(AOF) - Canal+ et MultiChoice Group ont annoncé les résultats de l’offre publique d’achat obligatoire lancée par Canal + sur l’ensemble des actions de MultiChoice Group qu’elle ne détenait pas encore. À l'issue de l’offre, Canal + détiendra environ 94,39 % de l’ensemble des actions de MCG. L’offre a été acceptée par plus de 90 % des autres actionnaires de MultiChoice. Conformément à la législation sud-africaine, Canal + engagera prochainement la procédure d’acquisition forcée des actions restantes, afin de faire de MultiChoice une filiale à 100 %.

Une fois cette étape franchie, Canal+ initiera le retrait de MCG de la Bourse de Johannesburg (JSE), sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Conformément aux engagements pris auprès des autorités de concurrence sud-africaines, Canal +, déjà coté à la Bourse de Londres, engagera, après obtention des approbations nécessaires, la procédure de cotation secondaire de ses propres actions à la JSE.

Cette initiative vise à garantir l'accès des investisseurs sud-africains à un acteur mondial de référence dans les médias et le divertissement, tout en renforçant la liquidité du marché local.

Elle permettra également d'élargir la base d'actionnaires de Canal +, de confirmer son engagement à long terme en Afrique et de soutenir le développement de l'économie créative sur le continent.

L'intégration de MultiChoice et Canal+ est désormais engagée. Le groupe communiquera ses orientations stratégiques et les synergies attendues au cours du premier trimestre 2026.

