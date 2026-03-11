 Aller au contenu principal
Canal+ met en garde contre les perspectives de MultiChoice, l'action chute
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action chute de 17 % malgré un bénéfice supérieur aux attentes

* L'entreprise prévoit d'embaucher 1 000 vendeurs en Afrique pour MultiChoice

* Prévoit une cotation secondaire à Johannesburg en juin

(Refonte; ajout d'un analyste, de commentaires du directeur général, d'une cotation à Johannesburg, réécriture de l'ensemble de l'article) par Leo Marchandon et Paul Sandle

Le groupe de médias français Canal+

CAN.L a déclaré mercredi que son unité africaine MultiChoice avait perdu des abonnés et qu'il s'attendait à ce que les revenus de cette activité diminuent, laissant son action sur la voie de la pire journée de son histoire.

Son action était en baisse de 17% à 0900 GMT, sa pire journée depuis son introduction en bourse à Londres il y a 15 mois.

Canal+ a racheté MultiChoice en 2025, dans le but de poursuivre son ambition de devenir une plateforme de divertissement mondiale à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie, en étendant sa présence en Afrique anglophone .

La société a annoncé une baisse du nombre d'abonnés à MultiChoice de 14,9 millions à 14,4 millions en 2025 et a dévoilé un plan de 100 millions d'euros pour relancer l'activité, y compris l'embauche de plus de 1 000 vendeurs sur 16 marchés africains.

"Le premier trimestre de consolidation de MultiChoice et les spécificités du plan de développement africain ne sont pas de nature à enthousiasmer les investisseurs", ont déclaré les analystes d'AlphaValue.

PLAN DE REDRESSEMENT

Canal+ cherche à relancer l'opérateur de télévision payante en difficulté avec ce que le directeur général Maxime Saada a appelé un passage d'une "organisation centrale lourde à des bottes sur le terrain".

"Ce ne sera pas facile, nous le savons", a déclaré M. Saada, soulignant que la refonte des opérations commerciales dans 16 marchés africains reste une "tâche complexe".

M. Saada a déclaré à Reuters que la société est "en avance sur son plan" en ce qui concerne les synergies , augmentant son objectif pour 2026 à 250 millions d'euros contre 150 millions d'euros précédemment, en partie grâce à la fermeture de la chaîne Showmax, déficitaire, après avoir déterminé qu'il n'y avait aucune chance de redressement, en accord avec le conseil d'administration de la plate-forme et Comcast.

Canal+ a déclaré qu'il prévoyait d'effectuer une cotation secondaire à Johannesburg en juin, avant la fenêtre de septembre annoncée précédemment.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à 527 millions d'euros (613 millions de dollars), dépassant les prévisions de 515 millions d'euros. Le groupe combiné a réalisé un chiffre d'affaires de 8,665 milliards d'euros.

Pour 2026, Canal+ prévoit une croissance modérée du chiffre d'affaires et un EBIT ajusté qui devrait atteindre 565 millions d'euros.

(1 $ = 0,8597 euros)

