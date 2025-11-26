 Aller au contenu principal
Canal+ lance son label 'Studiocanal on Stage'
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 09:18

Canal+ annonce la création de 'Studiocanal on Stage', un label qui renforce l'accent mis par Studiocanal sur les propriétés intellectuelles et l'exploitation de son catalogue (plus de 9400 titres provenant de 60 pays et couvrant 100 ans d'histoire du cinéma).

Renforçant la stratégie de développement et d'expansion du catalogue à travers de multiples formats, ce label sera piloté par Ron Halpern, directeur général adjoint en charge de la production globale, à l'origine du projet.

'Aux côtés de Studiocanal Stories et de Sixth Dimension, ce nouveau label nous offre un cadre clair pour enrichir notre catalogue et faire découvrir nos histoires à de nouveaux publics', explique Anna Marsh, directrice générale de Studiocanal.

'Paddington the Musical, qui fera ses débuts à Londres le 30 novembre, illustre parfaitement cette ambition. Nous nous réjouissons également de développer des projets à l'Olympia, gérée par Canal+', poursuit-elle.

