Canal+ lance son label 'Studiocanal on Stage'
Renforçant la stratégie de développement et d'expansion du catalogue à travers de multiples formats, ce label sera piloté par Ron Halpern, directeur général adjoint en charge de la production globale, à l'origine du projet.
'Aux côtés de Studiocanal Stories et de Sixth Dimension, ce nouveau label nous offre un cadre clair pour enrichir notre catalogue et faire découvrir nos histoires à de nouveaux publics', explique Anna Marsh, directrice générale de Studiocanal.
'Paddington the Musical, qui fera ses débuts à Londres le 30 novembre, illustre parfaitement cette ambition. Nous nous réjouissons également de développer des projets à l'Olympia, gérée par Canal+', poursuit-elle.
Valeurs associées
|254,200 GBX
|LSE
|-0,08%
