Canal + : l’Arcom impose un différé de 15 à 45 minutes à "TPMP"

" C8 s'engage à mettre en place un nouveau processus nous permettant de garantir la maîtrise de son antenne ", a déclaré Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France. Le principe du différé a été décidé " en accord avec Cyril Hanouna " et sa durée reste encore à déterminer.

(AOF) - Auditionnée devant l'Arcom ce mardi, à l’occasion du renouvellement de quinze fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT). La chaîne C8, propriété de Canal +, qui appartient au groupe Vivendi, s’est dite d’accord à imposer un différé de quinze à quarante-cinq minutes à l’émission " Touche pas à mon poste ". L'émission phare de C8, présentée par Cyril Hanouna, a été épinglé à maintes reprises par le régulateur de l'audiovisuel après des débordements de son animateur vedette, se traduisant pour la chaîne par un total de plus de 7,5 millions d’euros d’amendes.

