Canal fait son entrée à la Bourse de Johannesburg

Déjà coté à la Bourse de Londres depuis décembre 2024, le groupe audiovisuel ( 0,28%) devient la première entreprise française à rejoindre le marché de Johannesburg (JSE) grâce à la procédure de cotation accélérée ("fast-track"). Le groupe est également la seule société internationale du secteur des médias et du divertissement présente sur le JSE.

Présent dans plus de 70 pays et fort d'environ 15 000 collaborateurs, Canal revendique plus de 18 millions d'abonnés dans 12 pays européens.

En Afrique, où il est implanté depuis plus de trente ans, le groupe compte désormais 23 millions d'abonnés répartis dans plus de 40 pays et

propose des contenus dans plus de 50 langues.

Cette cotation s'inscrit dans la stratégie de groupe visant à renforcer sa présence sur les marchés à forte croissance, en particulier en Afrique subsaharienne. Le groupe met en avant plusieurs facteurs favorables à long terme : une population jeune en forte expansion, une amélioration continue de la connectivité, une croissance économique soutenue et une demande croissante pour les contenus et les services de divertissement.

Selon Canal , cette opération devrait améliorer la liquidité du titre et permettre aux investisseurs africains de participer davantage à la croissance du groupe.

"Rejoindre la Bourse de Johannesburg est une illustration de notre ambition et de notre confiance dans l'avenir de l'Afrique et de son industrie créative", a déclaré Maxime Saada, directeur général de CANAL . "Nous sommes fiers de devenir la première société française cotée à Johannesburg et la seule entreprise mondiale du secteur des médias et du divertissement présente sur cette place boursière."