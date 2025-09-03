Canal+ en négociations pour entrer au capital d'UCG information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - Le groupe Canal+ annonce son entrée en négociations exclusives avec UCG, en vue de son entrée au capital de cet acteur historique du cinéma français, une opération qui permettrait d'accélérer le développement de sa filiale Studiocanal.



Dans un premier temps, il ferait l'acquisition d'une participation minoritaire de 34% au capital d'UGC. Dans un deuxième temps, les accords avec les actionnaires d'UGC lui permettraient d'en prendre le contrôle à partir de 2028.



Avec 55 cinémas (48 en France et 7 en Belgique) et plusieurs dizaines de millions d'entrées chaque année, UGC compte parmi les principaux exploitants de salles en France, principalement de grands multiplexes dans les centres urbains, dont l'UGC Ciné Cité Les Halles à Paris.



Son catalogue comprend des comédies populaires et des franchises telles que 'Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu' et 'Le fabuleux destin d'Amélie Poulain', ainsi que des séries télévisées reconnues à l'international comme 'HPI' et 'Soleil Noir'.



Le groupe de médias et de divertissement précise que la signature des accords relatifs à l'opération envisagée sera soumise, le cas échéant, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.





