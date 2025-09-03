Canal+ en négociations pour entrer au capital d'UCG
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 08:57
Dans un premier temps, il ferait l'acquisition d'une participation minoritaire de 34% au capital d'UGC. Dans un deuxième temps, les accords avec les actionnaires d'UGC lui permettraient d'en prendre le contrôle à partir de 2028.
Avec 55 cinémas (48 en France et 7 en Belgique) et plusieurs dizaines de millions d'entrées chaque année, UGC compte parmi les principaux exploitants de salles en France, principalement de grands multiplexes dans les centres urbains, dont l'UGC Ciné Cité Les Halles à Paris.
Son catalogue comprend des comédies populaires et des franchises telles que 'Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu' et 'Le fabuleux destin d'Amélie Poulain', ainsi que des séries télévisées reconnues à l'international comme 'HPI' et 'Soleil Noir'.
Le groupe de médias et de divertissement précise que la signature des accords relatifs à l'opération envisagée sera soumise, le cas échéant, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.
Valeurs associées
|225,600 GBX
|LSE
|+0,27%
A lire aussi
-
Visites d'usines ou cérémonie d'hommage aux soldats: Ju Ae, la discrète fille de Kim Jong Un pressentie pour sa succession, accompagne son père dans tous ses déplacements, y compris à Pékin où il assistait mercredi à un défilé militaire. L'AFP dresse le portrait ... Lire la suite
-
Régulation des géants du numérique : plusieurs dossiers antimonopoles menacent les géants de la tech aux États-Unis
Google, Meta, Amazon et Apple sont tous visés par des procédures qui visent à briser les monopoles qu'ils ont mis en place dans leur secteur. Alors que Donald Trump mène a charge contre l'Union européenne et sa régulation des services numériques, les géants de ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris tente un rebond mercredi, dans un marché toutefois freiné par la hausse des taux d'emprunt souverain, en raison de l'incertitude politique et budgétaire de la France. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% vers 09H55, soit 34,35 points à 7.688,60 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer