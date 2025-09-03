 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Canal + en négociations exclusives pour entrer au capital d'UGC
03/09/2025

(AOF) - Le groupe Canal annonce être entré en négociations exclusives pour entrer au capital d'UGC. Dans un premier temps, le groupe audiovisuel ferait l’acquisition d’une participation minoritaire (34%) au capital d’UGC. Dans un deuxième temps, les accords avec les actionnaires du réseau de cinéma permettraient au groupe de prendre le contrôle d'UGC à partir de 2028. Avec 55 cinémas (48 en France et 7 en Belgique) et plusieurs dizaines de millions d’entrées chaque année, UGC compte parmi les principaux exploitants de salles en France.

La signature des accords relatifs à l'opération envisagée sera soumise, le cas échéant, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

"La croissance de StudioCanal, dirigé par Anna Marsh, est un enjeu majeur pour le groupe Canal+ et sa combinaison avec UGC, un partenaire stratégique de longue date, nous permettrait d'accélérer ce développement", a commenté Maxime Saada, président du directoire de Canal+.

