Canal + : Dorota Eberhardt nommée directrice générale de la filiale polonaise de Studio Canal

information fournie par CoinShares • 27.06.2025 • 14:40 •

Cette semaine, une convergence de facteurs macroéconomiques, monétaires et géopolitiques a soutenu les prix des actifs numériques. Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs est tombé à 93, marquant la plus faible valeur depuis plus d'un an, révélant ... Lire la suite