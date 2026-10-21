Canal donne un nouvel élan à ses ambitions audiovisuelles en Afrique

Canal (-0,25% à Londres) a inauguré à Abidjan (Côte d'Ivoire), les studios Mancala, une nouvelle infrastructure destinée à renforcer la production audiovisuelle africaine et à accompagner l'émergence de talents locaux.

Implanté au coeur de la capitale économique ivoirienne, ce site comprend trois plateaux modulables dédiés à la production de divertissements, de talk-shows, de magazines, de jeux et d'émissions culturelles. Dotés d'une capacité de production supérieure à 1 000 heures de programmes par an, les studios s'inscrivent dans la stratégie de développement du groupe en Afrique francophone, où il produit déjà plus de 10 000 heures de contenus annuels dans une trentaine de langues.

Au-delà de la production, Canal entend faire de cette infrastructure un pôle de formation aux métiers de l'audiovisuel. Des partenariats avec l'ISTC Polytechnique et l'Insaac permettront notamment aux étudiants de bénéficier de stages, d'immersions sur les plateaux et d'échanges avec des professionnels du secteur.

Les studios Mancala accueilleront les productions des chaînes du groupe, mais seront également accessibles aux producteurs, diffuseurs, agences et entreprises externes. Avec ce nouvel équipement, Canal confirme sa volonté de renforcer son ancrage en Afrique et de contribuer à la structuration de l'industrie audiovisuelle locale.