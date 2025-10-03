Canal + dévoile sa nouvelle équipe de direction pour l'Afrique

(AOF) - Suite à l’intégration de MultiChoice Group, Calvo Mawela, ancien PDG de MultiChoice, assumera le rôle de Président de Canal+ Afrique, et David Mignot est nommé directeur général de Canal+ Afrique. "Cette nouvelle gouvernance reflète à la fois la synergie entre les talents des deux groupes et une parité dans le rôle des cadres dirigeants issus de Canal+ et de MultiChoice", précise un communiqué du groupe audiovisuel.

Par ailleurs, Steven Budlender est nommé directeur juridique Afrique anglophone et conseiller spécial au niveau du groupe sur le "Common Law". Tim Jacobs est nommé directeur des synergies du groupe au sein du département Finance.

