Canal de Panama-La Cour suprême annule les contrats de concessions de CK Hutchison
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 05:38

par Elida Moreno et Natalia Siniawski

La Cour suprême du Panama a annulé jeudi soir les contrats de concession détenus par une filiale de CK Hutchison 0001.HK le long du canal de Panama, jugeant qu'ils étaient contraires à la Constitution.

La Panama Ports Company, filiale du groupe hongkongais, détient des concessions lui permettant de gérer des terminaux à chaque extrémité du canal de Panama depuis les années 1990.

La cour a estimé que les lois régissant les contrats de concession entre l'Etat et la Panama Ports Company pour le développement, la construction, l'exploitation et la gestion des terminaux dans les ports de Balboa et Cristobal étaient inconstitutionnelles.

Cette décision intervient dans un contexte de rivalité croissante entre les Etats-Unis et la Chine au sujet des routes commerciales mondiales et pourrait affecter l'accord d'un montant de 23 milliards de dollars conclu l'an dernier par un consortium dirigé par le gestionnaire de fonds américain BlackRock BLK.N pour acheter la majeure partie des activités portuaires de CK Hutchison.

Le président américain Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son intention de reprendre le contrôle du canal de Panama, que Washington a rétrocédé au pays d'Amérique centrale en 1999.

(Avec Anne Marie Roantree à Hong Kong; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

BLACKROCK
1 128,300 USD NYSE +0,62%
CK HUTCHISON HLD
7,110 EUR Tradegate +0,45%
