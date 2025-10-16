Canal+: chiffre d'affaires en légère baisse au 3T après l'arrêt d'activités

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe Canal+ a subi au troisième trimestre une légère baisse de 0,6% de son chiffre d'affaires, à 1,52 milliard d'euros, en raison de l'arrêt de "certains contrats et activités", a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Dans un objectif de réduction des coûts, le groupe audiovisuel a résilié son partenariat avec la plateforme américaine Disney+ depuis janvier, ainsi qu'une sous-licence pour diffuser la Ligue des champions de football. De plus, sa chaîne télé C8 a été arrêtée fin février.

Sans l'impact de ces éléments, le chiffre d'affaires de Canal+ augmente de 1,7% au troisième trimestre 2025, par rapport à la même période en 2024.

Au terme d'un long processus entamé début 2024, Canal+ a racheté en septembre le géant sud-africain de la télévision et du streaming MultiChoice, ce qui fait de lui "le leader" du secteur en Afrique et renforce sa position de premier plan dans le monde.

Consolidé depuis le 20 septembre, MultiChoice a rapporté 78 millions d'euros de chiffre d'affaires à Canal+ en l'espace de 11 jours.

Dans le communiqué, Maxime Saada, président du directoire du groupe, souligne des "avancées stratégiques et financières significatives" et précise qu'avec "l'intégration de MultiChoice", Canal+ entre dans "une nouvelle ère", fort de 40 millions d'abonnés dans 70 pays, contre 25,7 millions en juillet.

Canal+ est coté à la Bourse de Londres depuis la scission de sa maison mère Vivendi en décembre 2024. Avec l'acquisition de MultiChoice, la nouvelle entité disposera d'une double cotation, à Londres et Johannesburg, "sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations règlementaires", est-il précisé.

"Mis à part la fermeture de C8, les revenus publicitaires ont progressé, avec une forte performance de CNews, qui a de nouveau battu des records d'audience en septembre 2025", a indiqué le groupe dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

"Nous confirmons aujourd'hui nos objectifs annuels de chiffre d'affaires, EBITA et de trésorerie", a conclu Maxime Saada dans le communiqué du groupe.

Comme il l'avait annoncé en septembre, Canal+ a signé le 15 octobre un accord visant à acquérir une participation minoritaire (34%) du capital du réseau de salles de cinéma UGC, première étape avant un éventuel contrôle du groupe à partir de 2028.