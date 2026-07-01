Canal cesse de distribuer les chaînes thématiques de TF1, faute d'accord

Le groupe audiovisuel coté à Londres a annoncé qu'il mettrait fin à la distribution des chaînes thématiques du groupe TF1 - TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV - en France et en Suisse, faute d'avoir trouvé un accord à l'issue de plusieurs mois de négociations.

Canal précise que cette décision n'affectera pas les principales chaînes gratuites de TF1. Les abonnés de Canal en France continueront ainsi d'avoir accès à TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, ainsi qu'aux services de replay associés.

Dans son communiqué, le groupe affirme avoir été prêt à améliorer les conditions de son offre "en tous points" afin de parvenir à un accord global avec TF1.

Il regrette toutefois que les discussions n'aient pas abouti, tout en rappelant qu'il entretient des partenariats de long terme avec les principaux groupes audiovisuels français et les grandes plateformes internationales de streaming.

Canal indique enfin rester ouvert à une reprise des négociations, dans l'objectif de conclure un accord qu'il juge "raisonnable, équilibré et pérenne", préservant les intérêts des deux groupes.