Canal+ acquiert une participation majoritaire dans le producteur de films italien Lucky Red
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:33

(Mise à jour des détails aux paragraphes 2 à 5)

10 mars - Legroupe français de médias internationaux Canal+

CAN.L a déclaré mardi avoir acquis une participation majoritaire dans Lucky Red, l'une des principales sociétés indépendantes de distribution et de production de films en Italie, ce qui lui permet d'avoir un premierpiedopérationneldans le pays.

Lucky Red a produit des titres pour Netflix, notamment "Belcanto" et "On My Skin", et a récemment distribué en Italie des succès mondiaux tels que "The Boy and the Heron".

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Canal+ pour étoffer son portefeuille de contenus et ses capacités de distribution, en réponse à l' intensification de la concurrence en matière de propriété intellectuelle et à la consolidation du secteur du cinéma et de la télévision.

L'acquisition de Lucky Red par Canal+ fait suite à l'achat d'une participation dans le groupe cinématographique français UGC, et ajoute l'Italie à sa distribution directe en Europe.

L'objectif est de débloquer des projets plus ambitieux et d'attirer des cinéastes chevronnés, ont déclaré les deux sociétés. Les deux groupes codéveloppent déjà des titres à venir, dont "Fonda" de Justine Triet et "Violette" du réalisateur d'"Amélie" Jean-Pierre Jeunet.

(1 dollar = 0,8597 euro)

