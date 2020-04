Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Canal+ a résilié son contrat avec la LFP - presse Reuters • 30/04/2020 à 17:40









PARIS, 30 avril (Reuters) - Canal+ a mis fin à son contrat en cours avec la Ligue de football professionnel (LFP), conséquence de l'annonce par le gouvernement d'Edouard Philippe de l'arrêt de la saison 2019-2020 des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 en raison de l'épidémie de coronavirus, rapporte jeudi l'Equipe https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Canal-resilie-son-contrat-avec-la-lfp-pour-2019-20/1130976. Selon le quotidien sportif, Canal+, qui possède avec BeIN Sport les droits de retransmission des matches jusqu'à la fin de la saison, avait déjà prévenu la LFP qu'elle cesserait de verser des droits en cas de non-reprise des championnats. Canal+, qui devait encore verser 110 millions d'euros, et BeIN Sport avaient acheté les droits de diffusion des matches de Ligue 1 et Ligue 2 pour la période 2016-2020 pour un montant total de 762 millions d'euros. Selon L'Equipe, qui ne cite pas ses sources, la filiale de Vivendi VIV.PA a adressé un courrier à la LFP pour l'informer de sa décision. Canal+ n'a pas souhaité faire de commentaire. La LFP, réunie pour arrêter les classements de la saison en cours, avortée pour cause de coronavirus, n'a pu être jointe dans l'immédiat sur le sujet. Dans un communiqué, la LFP a annoncé que le Paris Saint-Germain était sacré champion de France de Ligue 1 selon un classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. L'AS Saint-Etienne termine 17e et se maintient. Amiens et Toulouse sont relégués tandis que Lorient, champion de Ligue 2, et Lens sont promus. (Julien Pretot, Jean-Stéphane Brosse)

