Canadian Solar inaugure une usine de cellules solaires aux États-Unis, dans l'Indiana

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Canadian Solar CSIQ.O a inauguré vendredi une usine de cellules solaires dans l'Indiana qui, selon l'entreprise, contribuera à combler une lacune majeure dans la filière solaire américaine en produisant un composant essentiel qui est aujourd'hui principalement fabriqué en Asie.

Les États-Unis cherchent à mettre en place une chaîne d’approvisionnement solaire nationale grâce à des incitations fiscales et à des mesures commerciales visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. La Chine contrôle environ 80% de la chaîne d’approvisionnement solaire mondiale.

Cet investissement de près d’un milliard de dollars, réalisé par CS PowerTech, la filiale américaine de Canadian Solar spécialisée dans la fabrication, devrait permettre de produire 6 gigawatts de cellules par an et d’employer plus de 1 200 personnes une fois que l’usine aura atteint sa pleine capacité de production, d’ici le début de l’année prochaine.

“Pour nous, c’est une étape majeure”, a déclaré Colin Parkin, directeur général de Canadian Solar, lors d’une interview.

Canadian Solar, dont le siège se trouve en Ontario (Canada), est l’un des plus grands fabricants d’équipements solaires au monde, avec des usines en Chine, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis.

L'usine de Jeffersonville, dans l'Indiana, est la première aux États-Unis conçue pour fabriquer des cellules solaires à hétérojonction (HJT), une technologie à haut rendement qui, selon Parkin, offre de meilleures performances que les technologies conventionnelles et présente un plus grand potentiel d'amélioration à l'avenir.

Les États-Unis ont considérablement accru leur capacité d’assemblage de modules solaires depuis que la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) a instauré un crédit d’impôt pour la fabrication de technologies avancées dans le domaine des énergies propres. Cependant, la production de cellules destinées à être assemblées en panneaux a pris du retard, ce qui a contraint les fabricants à dépendre des importations.

La production de l’usine de Jeffersonville sera destinée à l’usine de modules de Canadian Solar située à Mesquite, au Texas, dont la capacité annuelle est en cours d’extension pour atteindre 10 GW.

“Cela réduira directement notre dépendance vis-à-vis des cellules importées”, a déclaré Parkin, même si l’entreprise continuera de recourir à certaines importations.

Les droits de douane américains sur les importations de produits solaires et les incitations à la fabrication ont contribué à justifier cet investissement, a expliqué Parkin, ajoutant que la production nationale à la fois de cellules et de modules permet à l’entreprise de tirer pleinement parti des incitations fiscales disponibles.

Canadian Solar étudie également activement des investissements en amont de la chaîne d’approvisionnement solaire, a-t-il précisé.