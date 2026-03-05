Canadian Natural Resources dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une hausse de la production

Le producteur de pétrole et de gaz Canadian Natural Resources CNQ.TO a affiché un bénéfice supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, l'augmentation de la production ayant permis de compenser la baisse des prix du brut.

Les producteurs canadiens de sables bitumineux, dont Canadian Natural Resources, ont résisté au ralentissement du secteur mondial , frappé par l'incertitude des tarifs douaniers américains et l'augmentation de l'offre de l'OPEP+, grâce à des années d'investissement qui ont maintenu leurs coûts parmi les plus bas en Amérique du Nord.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays a déclaré que sa production avait bondi de 12,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 1,66 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd) au quatrième trimestre.

Canadian Natural a également relevé ses prévisions de production pour 2026 à 1,62-1,67 million de bpj, contre 1,59-1,65 million de bpj prévu précédemment.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 82 cents canadiens par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 69 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Ses actions cotées en bourse aux États-Unis étaient en hausse de 2,2 % dans les échanges avant bourse.

LES PRIX DU BRUT SOUS PRESSION

Le trimestre s'est déroulé dans un environnement pétrolier plus faible, les prix du brut étant sous la pression des inquiétudes croissantes concernant l'offre excédentaire, du ralentissement de la demande et de l'augmentation des stocks. La probabilité croissante que le Venezuela ajoute de nouveaux barils à l'offre mondiale n'a fait qu'aggraver ces inquiétudes.

Le prix de référence du Brent LCOc1 s'est établi en moyenne à environ 63,13 dollars le baril au cours de la période octobre-décembre, soit une baisse de plus de 9 % par rapport au trimestre précédent.

Le Premier ministre Mark Carney a toutefois déclaré que en janvier, le brut canadien présentait peu de risques et resterait compétitif même si la production au Venezuela augmentait après l'arrestation du président Nicolas Maduro par les États-Unis.

Canadian Natural a déclaré que le prix moyen réalisé pour les liquides d'exploration et de production était de 64,42 dollars canadiens par baril au cours du trimestre, contre 75,22 dollars canadiens par baril un an plus tôt.

Elle a également augmenté son plan de dépenses en capital pour l'année en cours de 455 millions de dollars canadiens pour le porter à 6,88 milliards de dollars canadiens.

(1 $ = 1,3645 dollar canadien)