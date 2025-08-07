Canadian Natural Resources dépasse les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé jeudi les attentes de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre, la société ayant bénéficié d'une hausse de la production de pétrole et de gaz naturel.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 71 cents canadiens par action pour les trois mois terminés le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 65 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.