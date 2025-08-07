 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Canadian Natural Resources dépasse les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé jeudi les attentes de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre, la société ayant bénéficié d'une hausse de la production de pétrole et de gaz naturel.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 71 cents canadiens par action pour les trois mois terminés le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 65 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CDN NATURAL RES
43,120 CAD TSX -0,42%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,18 USD Ice Europ +0,33%
Pétrole WTI
64,57 USD Ice Europ +0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

