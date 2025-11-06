Canadian Natural Resources dépasse de peu les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une production record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Comparaison avec les estimations et réécriture tout au long de l'article avec des détails et des informations sur les résultats)

Canadian Natural Resources CNQ.TO a publié jeudi des résultats trimestriels qui ont dépassé de peu les estimations des analystes, la production record de pétrole et de gaz ayant permis de compenser la baisse des prix du brut.

Les producteurs de sables bitumineux du pays, y compris Canadian Natural Resources, ont fait preuve de résilience pendant le ralentissement de l'industrie pétrolière mondiale , grâce à des années d'investissement qui ont fait d'eux des exploitants aux coûts les plus bas en Amérique du Nord.

La production trimestrielle a bondi d'environ 19 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le niveau record de 1,62 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), grâce à des acquisitions et à une solide performance opérationnelle.

La société basée à Calgary a revu à la hausse ses prévisions de production pour 2025, les situant entre 1,56 million et 1,58 million de boepd, contre une fourchette précédente de 1,51 million à 1,55 million de boepd, citant des actifs nouvellement intégrés et des performances stables sur le terrain.

Suite à l'échange d'actifs avec Shell Canada le 1er novembre, Canadian Natural possède et exploite désormais entièrement les mines de sables bitumineux Albian et les réserves associées, et détient une participation non exploitée de 80 % dans l'usine de valorisation Scotford et les installations Quest.

L'accord ajoute environ 31 000 barils par jour de production de bitume à faible déclin, renforçant ainsi ses activités dans le domaine des sables bitumineux.

La société a maintenu son budget d'investissement annuel à environ 5,9 milliards de dollars canadiens.

Bien que les différentiels plus faibles du Western Canadian Select et les travaux d'entretien aient parfois réduit les marges, les producteurs canadiens restent bien positionnés à l'horizon 2026 grâce à des dépenses d'investissement disciplinées.

Pour Canadian Natural, le prix réalisé des liquides d'exploration et de production a chuté de 8,3 % au cours du trimestre déclaré, à 72,57 $CAN le baril.

Le trimestre comprenait une charge de 700 millions de dollars canadiens (499,14 millions de dollars) liée à la mise à jour des estimations de coûts pour ses actifs Ninian et T-Block en mer du Nord.

Elle a dégagé un bénéfice ajusté de 86 cents canadiens par action pour les trois mois terminés le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 85 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)