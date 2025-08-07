 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 733,16
+1,29%
Canadian Natural dépasse ses prévisions de bénéfices, l'augmentation de la production compensant la baisse du prix du pétrole brut
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3 et 5-8)

Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé les attentes pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production de pétrole et de gaz naturel ayant aidé à compenser une baisse des prix du brut.

Les producteurs de pétrole du pays ont bénéficié de la mise en service de l'oléoduc Trans Mountain élargi (TMX) qui a presque triplé le flux de pétrole vers la côte Pacifique du Canada à partir de la province enclavée de l'Alberta.

Canadian Natural, le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays, a déclaré que sa production totale avait atteint 1,42 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd) au cours du deuxième trimestre, contre 1,29 million de boepd un an plus tôt.

La production a été stimulée par la croissance de l'ensemble de ses actifs grâce aux accords conclus fin 2024 et 2025.

"Sur nos actifs de Duvernay récemment acquis, nous continuons à voir des réductions sur les coûts d'investissement et d'exploitation soutenant l'exécution des opportunités de croissance organique. Nous réalisons plus de valeur que ce que nous avions prévu au moment de l'acquisition", a déclaré la présidente Scott Stauth dans un communiqué.

Canadian Natural vise à produire entre 1,51 million et 1,55 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd) en 2025, ce qui représente un bond de production d'environ 170 000 boepd, soit 12 %, par rapport aux niveaux de 2024, sur la base du point médian des prévisions.

L'augmentation de la production a aidé le producteur d'énergie canadien à amortir l'impact de la baisse des prix du brut.

Les prix du brut WTI CLc1 ont atteint en moyenne 63,71 dollars le baril au cours du trimestre avril-juin, soit une baisse de 7,71 dollars par rapport au trimestre précédent et de 16,84 dollars par rapport à l'année précédente, a déclaré Canadian Natural.

Cette baisse est due à des perspectives de demande mondiale plus faibles, à l'incertitude persistante en matière de commerce et de tarifs douaniers, et à des hausses de production de l'OPEP+ plus importantes que prévu.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 71 cents canadiens par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 65 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3728 dollar canadien)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CDN NATURAL RES
43,120 CAD TSX -0,42%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
67,37 USD Ice Europ +0,61%
Pétrole WTI
64,82 USD Ice Europ +0,61%
