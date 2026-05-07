Canadian Natural dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une production pétrolière en hausse

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Canadian Natural Resources CNQ.TO , le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays, a dépassé jeudi les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre , grâce à une production accrue dans son segment des sables bitumineux ainsi que dans ses activités conventionnelles.

Les producteurs de sables bitumineux du Canada continuent de bénéficier de gains d'efficacité opérationnelle et d'une production stable malgré les inquiétudes persistantes concernant les contraintes liées aux pipelines et la volatilité des prix des matières premières.

Sa production a atteint 1,64 million de barils équivalent pétrole par jour au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,58 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt, a indiqué Canadian Natural.

La société a tiré profit de son projet de sables bitumineux thermiques Jackfish, où la production a atteint une moyenne record de 134 396 barils par jour, dépassant sa capacité de production maximale.

Elle a également annoncé une production trimestrielle record de gaz naturel en Amérique du Nord, à 2,67 milliards de pieds cubes par jour.

La société basée à Calgary, en Alberta, a déclaré que la production d'avril de ses actifs de sables bitumineux avait atteint environ 630 000 barils par jour, les installations fonctionnant au-delà de leur pleine capacité.

Les prix réalisés du gaz naturel ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 3,32 dollars canadiens par millier de pieds cubes, tandis que les prix réalisés totaux des liquides d'exploration et de production ont baissé de 4,8 % pour s'établir à 76,02 dollars canadiens par baril.

Son concurrent Cenovus < CVE.TO> Energy a annoncé de solides résultats trimestriels, portés par une production en amont record.

Canadian Natural a annoncé un bénéfice ajusté de 1,17 $CA (0,8587 $) par action pour le trimestre clos le 31 mars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,01 $CA par action.

(1 $ = 1,3626 dollar canadien)