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Canada : Shell décroche 30% du projet offshore Bay du Nord aux côtés d'Equinor
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 15:51

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Equinor et Shell ont signé un accord. La compagnie pétrolière britannique va acquérir une participation de 30% dans le projet Bay du Nord, situé au large de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Cette transaction vient soutenir la poursuite de la maturation du projet en vue d'une décision d'investissement actuellement ciblée pour début 2027. Equinor conservera une participation de 70% et demeurera l'opérateur du projet.

Le gisement de Bay du Nord est situé dans le bassin de Pass Flemish, à environ 500 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le concept de développement repose sur une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) reliée à des raccordements sous-marins (subsea tiebacks), avec un potentiel de ressources étendu à l'ensemble du bassin.

Le projet finalise actuellement l'ingénierie et la conception avant-projet détaillé (FEED), tout en poursuivant ses efforts pour optimiser l'efficacité du capital, la planification de l'exécution et la robustesse globale de l'opération. Un dialogue constructif avec les gouvernements provincial et fédéral a permis de franchir des étapes clés et restera essentiel à mesure que le projet progresse.

Equinor et Shell continueront de faire mûrir le projet jusqu'à la prise de décision d'investissement, sous réserve des conditions du marché, des autorisations réglementaires et des processus décisionnels internes des deux entreprises.

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