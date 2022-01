Canada Life AM nomme un gérant multi classe d' actifs

(NEWSManagers.com) - Canada Life Asset Management vient de recruter Jordan Sriharan en tant que gérant au sein de son activité multi-classes d'actifs, qui supervise actuellement plus de 3,4 milliards de livres d'actifs sous gestion. L'intéressé travaillera aux côtés de Craig Rippe, responsable du multi-asset, pour développer et gérer une gamme de stratégies multi-asset pour les conseillers, les gérants de fonds discrétionnaires et les investisseurs institutionnels. Il gérera aussi le LF Canlife Diversified Monthly Income Fund.

Jordan Sriharan vient de Canaccord Genuity Wealth Management où il était responsable du service de portefeuilles gérés pendant huit ans, et responsable de la gestion de fonds multi classes d'actifs.