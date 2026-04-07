Canada - 7 avril

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Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER - La société Telus Corp T.TO , basée à Vancouver, a annoncé une augmentation nette de près de 5 000 employés en 2025, mais a supprimé environ 2 800 emplois au Canada, ce qui souligne le fait que les sociétés de télécommunications s'éloignent de la dotation en personnel de leurs activités principales.

- Burger King passe à la prochaine étape d'un redressement pluriannuel sous la direction du président Tom Curtis, après avoir investi des centaines de millions de dollars pour enrayer une chute à la quatrième place sur le marché canadien de la restauration rapide.

- La Chine cherche l'aide du Canada pour rejoindre le bloc commercial Indo-Pacifique, a déclaré le sénateur Clément Gignac, qui a pressé les autorités chinoises de lever les interdictions de voyager imposées aux députés canadiens qui ont critiqué le bilan de Pékin en matière de droits de l'homme.