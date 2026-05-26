Missile longue portée : Thales réalise le premier tir d'essai d'un nouveau lanceur

Le lanceur X-Fire a une portée "de 150 km et au-delà", avec "une large gamme de munitions, qu'elles soient souveraines ou étrangères", selon l'entreprise.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Spécialiste des industries de pointe dans la défense, le français Thales multiplie les tests de nouveaux équipements, annonçant mardi 26 mai avoir réalisé tirs d'essai avec un nouveau lanceur de missiles longue portée. Il y a deux semaines, l'entreprise avait rendu public le premier tir d'essai d'un nouveau missile longue portée destiné à l'armée française, visant à concurrencer l'Himars américain.

"Ce 20 mai 2026, Thales a réalisé avec succès des tirs depuis le lanceur X-Fire", a indiqué la société cotée à la Bourse de Paris, avant la séance.

"Développé avec Soframe", un autre spécialiste de la défense, X-Fire a une portée "de 150 km et au-delà", avec "une large gamme de munitions, qu’elles soient souveraines (nationales) ou étrangères", ajoute Thales dans son communiqué.

"Ce tir réussi intervient quelques jours après celui de la munition balistique souveraine FLP-t (frappe longue portée terrestre) 150 développée par ArianeGroup et Thales", rappelle le groupe.

Pour tester X-Fire, Thales a utilisé comme munition "la roquette à induction Thales X-Fum de 68mm, déjà éprouvée sur des plateformes telles que l'hélicoptère de combat Tigre". "Thales est le seul industriel à proposer cette roquette d’entraînement afin de permettre aux forces de s'approprier le lanceur dès à présent, dans le cadre d'une phase de transition", souligne le groupe.

Montée en cadence de la production

"Ce tir réussi démontre la performance du lanceur et nous nous préparons, d'ores et déjà, à la montée en cadence de sa production", a déclaré Julien Assoun, vice-président véhicules et systèmes tactiques de Thales.

Le 12 mai, Thales et ArianeGroup avait annoncé le premier tir d'essai de leur nouveau missile balistique de longue portée. L'essai de FLP-T (frappe longue portée terrestre) 150 s'est déroulé "avec succès le 5 mai sur le site de l'île du Levant" dans le sud-est de la France , avaient déclaré les deux entreprises en promettant de dévoiler le nom de cette munition au salon international de défense Eurosatory en juin.

Le système doit atteindre des cibles à 150 km et doit être opérationnel d'ici 2030 , en concurrence des systèmes Himars américains qui ont prouvé leur efficacité en Ukraine.

À ce jour, l'armée de terre française dispose de 9 LRU (lance-roquettes unitaire), version modernisée d'un système développé par l'américain Lockheed Martin capable d'atteindre des cibles à 70 kilomètres, qui doivent être remplacés prochainement.

La direction générale de l'armement française (DGA) a lancé en 2023 un programme baptisé Frappe longue portée terrestre.