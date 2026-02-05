Canada - 5 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Canada décidera s'il se joint à un nouveau bloc commercial de minéraux critiques proposé par les États-Unis seulement dans le cadre de discussions plus larges sur l'avenir de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), a déclaré la ministre des Affaires étrangères Anita Anand.

** La Colombie-Britannique a l'intention d'empêcher les groupes tribaux américains de participer aux évaluations environnementales des projets développés dans la province canadienne, déclarant qu'elle travaille à la réécriture de la loi pour codifier ce changement.

** La société minière Gold Reserve GRZ.V , cotée à la Bourse de Toronto, a déclaré que son avocat de longue date est un prisonnier politique dans le pays sud-américain.

NATIONAL POST

** Le groupe de réflexion Institut économique de Montréal (MEI) a déclaré dans un rapport qu'un projet de liquéfaction de gaz naturel basé au Québec, comme celui recherché par la multinationale norvégienne Marinvest, donnerait au Canada une emprise sur le marché européen du GNL, d'une valeur de 40 milliards de dollars.