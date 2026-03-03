Canada - 3 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

THE GLOBE AND MAIL ** JPMorgan JPM.N a débauché le chef de l'unité bancaire d'innovation de la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , David Rozin, pour diriger ses efforts visant à étendre les services bancaires aux entreprises technologiques canadiennes. ** Le directeur général du fournisseur canadien d'uranium Cameco

CCO.TO , Tim Gitzel, a déclaré que le marché nucléaire indien représente une opportunité de croissance majeure pour le groupe, après avoir conclu un accord de fourniture d'uranium de 2,6 milliards de dollars canadiens avec le pays.

NATIONAL POST ** Le secteur minier est à un "moment charnière" pour le Canada, car les chaînes d'approvisionnement en minerais sont en train d'être militarisées, a déclaré le ministre canadien de l'énergie et des ressources naturelles, Tim Hodgson.