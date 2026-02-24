Canada - 24 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER - Le ministre canadien de l'intelligence artificielle, Evan Solomon, a convoqué les principaux responsables de la sécurité d'OpenAI à Ottawa après que l'entreprise a omis d'alerter les autorités sur les échanges troublants entre le tireur de Tumbler Ridge et son chatbot ChatGPT plusieurs mois avant l'attaque meurtrière.

- FedEx a poursuivi le gouvernement américain pour obtenir le remboursement intégral des droits de douane qu'il a payés sous la présidence de Donald Trump, après qu'un arrêt de la Cour suprême a jugé ces droits illégaux.

- Le fondateur et directeur général de B2Gold BTO.TO , Clive Johnson, prendra sa retraite en juin pour se consacrer à sa famille et à sa santé, le directeur financier Mike Cinnamond devant lui succéder.