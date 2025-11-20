Canada - 20 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL

** Nutrien NTR.TO , le plus grand producteur mondial d'engrais potassique, a déclaré mercredi qu'il espérait construire un nouveau terminal d'exportation à Longview, dans l'État de Washington, pour "répondre à la demande croissante de potasse fabriquée en Saskatchewan".

** Brookfield Asset Management BAM.N , a lancé un programme d'infrastructure d'intelligence artificielle de 100 milliards de dollars en partenariat avec Nvidia NVDA.O et la Kuwait Investment Authority, a déclaré la société canadienne mercredi, alors que la demande de calcul et d'énergie pour soutenir les applications d'IA s'accélère.

** L'ancienne vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland a été nommée prochaine directrice générale du Rhodes Trust, l'organisation basée à Oxford qui administre l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses bourses d'études au monde.

NATIONAL POST

** La crise de l'accessibilité financière au Canada est en réalité un problème de productivité, qui peut être résolu par une augmentation des revenus due à des gains de productivité, selon la Banque du Canada.

** Karina Gould, législatrice canadienne, a déclaré que l'interdiction des pétroliers imposée par le parti libéral au large de la côte nord de la Colombie-Britannique répondait à une "énorme demande du public".

(1 $ = 1,4063 dollar canadien)