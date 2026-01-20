Canada - 20 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LE GLOBE ET LE COURRIER

** Les Forces armées canadiennes ont modélisé une hypothétique invasion militaire américaine du Canada et la réponse potentielle du pays, y compris des tactiques similaires à celles employées contre la Russie et, plus tard, contre les forces dirigées par les États-Unis en Afghanistan, selon deux hauts fonctionnaires du gouvernement.

** Barrick Mining ABX.TO a nommé lundi Helen Cai au poste de directrice financière, à compter du 1er mars, pour succéder à Graham Shuttleworth , qui quittera l'entreprise après la publication de ses résultats annuels le 5 février.

** Le sous-ministre de Transports Canada a informé le personnel lundi que le ministère avait l'intention de supprimer 600 emplois dans le cadre de sa contribution à l'effort gouvernemental visant à réduire la taille de la fonction publique fédérale.

POSTE NATIONAL

** Dominion Dynamics Inc., une jeune entreprise de technologie de défense basée à Ottawa, a obtenu un financement de 21 millions de dollars dans le cadre de la plus importante levée de fonds de démarrage au Canada, alors que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la technologie de défense et à double usage.