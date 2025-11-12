 Aller au contenu principal
Canada - 12 novembre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney devrait ajouter jeudi au moins quatre projets miniers et énergétiques à la liste des grands projets de son gouvernement.

** Le groupe canadien Stingray Group RAYa.TO a conclu un accord définitif pour acheter le spécialiste américain de la diffusion audio en direct TuneIn dans le cadre d'une transaction d'un montant maximal de 175 millions de dollars, visant à étendre ses activités aux États-Unis et à renforcer sa présence dans le secteur de l'automobile.

** Trois hommes de la ville de Québec qui ont été arrêtés cet été sur des allégations selon lesquelles ils faisaient partie d'une milice antigouvernementale font maintenant face à des accusations supplémentaires de terrorisme et leur cas sera renvoyé à un procès, selon les procureurs fédéraux, qui ont déposé l'acte d'accusation mardi.

