Canada - 11 mars
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Ottawa a demandé aux producteurs de pétrole canadiens d'évaluer la quantité de brut qu'ils pourraient potentiellement mettre sur le marché, a déclaré mardi le ministre de l'énergie Tim Hodgson, alors que l'escalade de la guerre en Iran laisse un cinquième de l'approvisionnement mondial dans une situation d'étouffement.

** La famille d'une jeune fille de 12 ans grièvement blessée lors de la fusillade de l'école de Tumbler Ridge a déposé une plainte civile contre OpenAI.

POSTE NATIONAL

** Les actionnaires de la compagnie canadienne Transat TRZ.TO ont voté plus tôt cette semaine pour maintenir le statu quo au sein du conseil d'administration de la compagnie, approuvant les propositions avancées par les membres sortants du conseil, y compris pour tous ses candidats.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
MICROSOFT
407,8850 USD NASDAQ +0,52%
Pétrole Brent
89,38 USD Ice Europ -2,21%
Pétrole WTI
84,80 USD Ice Europ -2,42%
TRANSAT A.T.
2,420 CAD TSX +0,83%
© 2026 Thomson Reuters.

