Canada - 11 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Canada s'apprête à certifier les jets d'affaires Gulfstream fabriqués aux États-Unis après des années de retard, a déclaré le chef de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis, signalant la fin d'un différend qui avait menacé de représailles de la part de Washington.

** Farm Credit Canada a obtenu 5 milliards de dollars canadiens (3,68 milliards de dollars) d'engagements d'investisseurs pour l'agriculture et l'innovation alimentaire au cours des quatre prochaines années, ont déclaré les autorités canadiennes, alors que le pays cherche à renforcer sa position en tant que fournisseur mondial de denrées alimentaires.

** Allied Properties Real Estate Investment Trust AP_u.TO a annoncé une offre d'actions de 500 millions de dollars canadiens pour réduire la dette et a déclaré que son fondateur quitterait ses fonctions au printemps, alors que l'un des plus grands propriétaires de bureaux du Canada s'efforce d'assainir son bilan.

POSTE NATIONAL

** Le cofondateur de BlackBerry BB.TO , Mike Lazaridis, investit dans la société Railtown AI Technologies

RAIL.CD , basée à Vancouver, et se joint à son conseil consultatif. C'est la première fois qu'il joue un tel rôle en dehors des entreprises qu'il a fondées, alors qu'il dirige une ronde de financement de 3,4 millions de dollars canadiens pour l'entreprise d'intelligence artificielle.

(1 $ = 1,3582 dollar canadien)