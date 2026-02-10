 Aller au contenu principal
Canada - 10 février
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER

** Le président américain Donald Trump a menacé d'empêcher l'ouverture du nouveau pont de 4,7 milliards de dollars reliant Détroit et Windsor, en Ontario, dans sa dernière salve contre le Canada sur les questions commerciales.

** Les principaux transporteurs canadiens WestJet Airlines et Air Transat ont interrompu les vols de passagers à destination de Cuba, suivant ainsi Air Canada qui a suspendu ses services alors que le pays des Caraïbes est aux prises avec une diminution de l'approvisionnement en carburéacteur dans le cadre des sanctions imposées par les États-Unis.

** XTM Inc. PAID.CD , copropriétaire d'une société de traitement des paiements faisant l'objet d'une enquête pour avoir prétendument mal géré des millions de pourboires dans des restaurants, n'a pas réussi à payer plus de 200 000 dollars dus à une société de recrutement du Kansas.

NATIONAL POST

** Le distributeur canadien de produits de plein air Eddie Bauer LLC a demandé la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis et prévoit une demande parallèle au Canada, tout en gardant ses 220 magasins nord-américains ouverts alors qu'il poursuit une vente avec des rabais de liquidation déjà en cours dans certains endroits.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

