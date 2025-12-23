Canaccord Genuity relève son objectif de cours sur Tesla
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 15:00
"Des développements constructifs sous-jacents soutiennent notre position "achat" et justifient un objectif de cours plus élevé", explique le broker, qui préfère regarder au-delà du trimestre qui s'achève pour le groupe d'Elon Musk.
Canaccord considère ainsi que la fin des subventions américaines aux véhicules électriques force à faire émerger un marché "plus sain et plus durable", pour lequel "Tesla demeure unique aux Etats-Unis avec une franchise véritablement intégrée et à grande échelle".
Il met aussi en avant l'adoption rapide des véhicules électriques sur des marchés émergents tels que la Thaïlande, le Vietnam et le Brésil, où un intérêt soutenu des consommateurs pourrait créer un potentiel significatif à long terme pour Tesla.
Enfin, Canaccord estime qu'une expansion mondiale plus rapide des Robotaxis et des initiatives FSD (full self-drivng) de Tesla pourrait renforcer le sentiment du marché et justifier un multiple de valorisation plus vigoureux en 2026.
Valeurs associées
|488,7300 USD
|NASDAQ
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/12/2025 à 15:00:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Dernières heures avant la trève budgétaire. L'Assemblée et le Sénat devraient voter tour à tour mardi la "loi spéciale" présentée par le gouvernement pour continuer de financer provisoirement l'État avant la reprise des débats en janvier. Ces votes ponctuent deux ... Lire la suite
-
Une infirmière de La Pitié-Salpétrière (AP-HP) a contesté mardi en référé, devant la justice administrative, son licenciement et sa révocation de la fonction publique pour avoir refusé de manière répétée d'ôter son calot chirurgical, un couvre-chef fréquemment ... Lire la suite
-
Des fêtes en soirée, Noël qui se prépare sur la chaussée et des citoyens aux fourneaux: l'esprit de camaraderie et "le soutien de la population" entretiennent la mobilisation sur les derniers barrages d'agriculteurs, onze jours après le début du mouvement dans ... Lire la suite
-
Budget 2026 : le gouvernement va remettre sur la table la surtaxe sur les grandes entreprises, mais enterre la réforme de la TVA des auto-entrepreneurs
Après l'adoption par le Parlement de la loi spéciale ce mardi pour garantir la continuité de l'État début janvier, la nouvelle lecture sur le budget débutera dès la semaine du 5 janvier en commission à l'Assemblée. Après l'échec des députés et des sénateurs à se ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer