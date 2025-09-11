 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Camurus pourrait connaître le plus grand point d'inflexion avec le médicament contre les tumeurs CAM2029, selon Van Lanschot Kempen
11/09/2025



11 septembre - ** Van Lanschot Kempen considère le médicament de Camurus CAMX.ST dans les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (GEP-NETs), CAM2029, comme le plus grand point d'inflexion à venir pour la société suédoise; initie l'action à "acheter"

** La courtière indique que les résultats de l'étude attendus au début de 2026 pourraient montrer que le CAM2029 est la meilleure option disponible

** Parce que le CAM2029 est absorbé par le corps beaucoup mieux que le traitement actuellement disponible et qu'il est facile pour les patients de l'utiliser eux-mêmes, il pourrait devenir le traitement principal, dit Van Lanschot Kempen

** La courtière estime qu'il est très probable que le médicament puisse être intégré en tant qu'option de traitement de première ligne pour les GEP-NET de tous grades

** À court terme, la courtière attend des nouvelles sur la collaboration et l'accord de licence FluidCrystal avec Eli Lilly LLY.N et les premières données de l'étude de phase 1 avec le semaglutide CAM2056 administré une fois par mois dans l'obésité

** Sur les six analystes qui couvrent le titre, cinq le considèrent comme "strong buy"/"buy", et un le considère comme "hold"

Valeurs associées

CAMURUS
68,8500 USD OTCBB 0,00%
ELI LILLY & CO
752,935 USD NYSE -0,22%
VAN LANSCH KEMP
50,0000 EUR Euronext Amsterdam +1,11%
