Camurus pourrait connaître le plus grand point d'inflexion avec le médicament contre les tumeurs CAM2029, selon Van Lanschot Kempen

11 septembre - ** Van Lanschot Kempen considère le médicament de Camurus CAMX.ST dans les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (GEP-NETs), CAM2029, comme le plus grand point d'inflexion à venir pour la société suédoise; initie l'action à "acheter"

** La courtière indique que les résultats de l'étude attendus au début de 2026 pourraient montrer que le CAM2029 est la meilleure option disponible

** Parce que le CAM2029 est absorbé par le corps beaucoup mieux que le traitement actuellement disponible et qu'il est facile pour les patients de l'utiliser eux-mêmes, il pourrait devenir le traitement principal, dit Van Lanschot Kempen

** La courtière estime qu'il est très probable que le médicament puisse être intégré en tant qu'option de traitement de première ligne pour les GEP-NET de tous grades

** À court terme, la courtière attend des nouvelles sur la collaboration et l'accord de licence FluidCrystal avec Eli Lilly LLY.N et les premières données de l'étude de phase 1 avec le semaglutide CAM2056 administré une fois par mois dans l'obésité

** Sur les six analystes qui couvrent le titre, cinq le considèrent comme "strong buy"/"buy", et un le considère comme "hold"