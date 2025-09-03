Campbell's Company prévoit une baisse de l'Ebit ajusté en 2026

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, les ventes nettes annuelles de Campbell Soup ont augmenté de 6% pour s’établir à 10,3 milliards de dollars. L'Ebit ajusté ressort à 1,45 milliard de dollars, soit une hausse de 2%. Le bénéfice par action dilué progresse de 6% à 2,01 dollars et celui ajusté recule de 4% à 3,08 dollars. Sur l'exercice 2025/2026, la multinationale agroalimentaire américaine anticipe une stabilité ou un repli maximum de 2% de ses revenus. L'Ebit ajusté est attendu en recul de 9 à 13%. Le BPA ajusté devrait se situer entre 2,40 et 2,55 dollars, soit un repli entre 12 et 18%.

