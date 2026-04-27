Campbell recule, Bernstein s'inquiète des difficultés des soupes et des snacks
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 16:04
Dans une note intitulée "Encore un autre à mordre la poussière", l'intermédiaire indique avoir revu son conseil sur la valeur à "performance en ligne" contre "superformance" jusqu'à présent, avec un objectif de cours ramené de 27 à 21 dollars.
Les analystes disent principalement s'inquiéter de la sous-performance persistante de l'activité phare de soupes, mais aussi des difficultés récurrentes de ses principales marques de snacks et plus globalement d'une dynamique jugée insuffisante de certaines divisions clés.
Si son activité de soupes en conserve continue de gagner des parts de marché, sa catégorie s'inscrit structurellement en recul, fait remarquer le bureau d'études, qui note au contraire que la marque Swanson perd, elle, des parts de marché sur un segment en expansion, celui des bouillons.
Pas de catalyseurs clairs de nature à améliorer la trajectoire de croissance
Quant à la division snacks, elle reste un point de préoccupation majeur, souligne Bernstein, qui note que les marques Cape Cod, Kettle et Snyder's continuent de perdre des parts de marché malgré des ajustements de prix récents et ses innovations au niveau des produits.
Par ailleurs, la marque de biscuits Pepperidge Farm est décrite comme "stable" mais également comme "insuffisamment dynamique" pour compenser les faiblesses observées dans d'autres segments. Pour ce qui concerne la marque Rao's, elle affiche certes une croissance soutenue dans le segment des sauces premium, mais Bernstein souligne que sa taille limitée l'empêche, à ce stade, d'avoir un impact significatif sur les résultats du groupe.
Dans l'ensemble, Bernstein considère que les perspectives de redressement restent incertaines à court terme et justifient sa dégradation par l'anticipation d'une performance boursière globalement alignée sur celle du marché, en l'absence de catalyseurs clairs susceptibles d'améliorer la trajectoire de croissance du groupe.
En tout début de séance à Wall Street, l'action reculait de 0,2%, alors que l'indice phare S&P 500 était globalement inchangé. Le titre perd 25% cette année, contre un gain de près de 5% pour le S&P.
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