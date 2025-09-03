Campbell prévient que les droits de douane pèseront sur ses résultats 2025/2026
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 14:31
Le fabricant de soupes américain, également propriétaire des crackers Goldfish et des biscuits Pepperidge Farm, indique que son chiffre d'affaires s'est accru de 1% à 2,3 milliards de dollars sur le trimestre clos début août.
Exprimé en données organiques, celui-ci s'est néanmoins contracté de 3%.
Son résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est quant à lui replié de 2% à 321 millions de dollars.
Pour son nouvel exercice décalé, le groupe dit tabler sur un Ebit ajusté en baisse de 9% à 12%, les pressions sur ses coûts liées aux surtaxes douanières venant s'ajouter à l'effet de ses cessions d'actifs, pour une évolution de son chiffre d'affaires annuel prévue entre -1% et +1%.
