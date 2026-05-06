Campari partenaire officiel du Festival de Cannes pour la 5e année d'affilée
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:53
Le créateur de l'emblématique apéritif rouge sera présent sur la Croisette du 12 au 23 mai. Au coeur de son dispositif marketing figure le "Campari Lounge", un espace situé au pied du Palais des Festivals devant servir de "hub" pour les relations publiques du groupe, accueillant des événements en collaboration avec des acteurs majeurs de l'industrie tels que les Golden Globes et le magazine The Hollywood Reporter.
Le lieu accueillera des discussions entre créateurs en journée avant de se transformer en lieu de réception VIP en soirée. La marque y propose également ses cocktails signature, dont le Negroni, afin de renforcer son image d'acteur clé de la culture de l'aperitivo.
Une stratégie de marque toujours fondée sur le positionnement premium
Pour Campari, cette présence s'inscrit dans une stratégie marketing visant à associer durablement la marque aux secteurs créatifs et au segment premium des événements culturels mondiaux.
Dans un communiqué, le groupe rappelle qu'il entretient des liens étroits avec le cinéma depuis plus de 40 ans, notamment via des collaborations avec réalisateurs et acteurs, ainsi que par son soutien à des festivals internationaux.
En parallèle, le producteur de spiritueux prévoit d'installer un bar d'inspiration milanaise sur la Croisette, le Camparino in Galleria, avec l'objectif d'ancrer davantage son identité dans cet événement international, loin de la consommation traditionnelle.
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