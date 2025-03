Campari: le titre grimpe après une bonne fin d'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - Campari s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Milan après avoir fait part d'une croissance organique supérieure aux attentes sur le 4ème trimestre.



Le groupe de spiritueux italien a généré une croissance interne de ses ventes de l'ordre de 3,5% sur les trois derniers mois de l'exercice, à comparer avec un consensus qui visait 2,3%.



'L'exercice se termine sur une bonne note avec des commentaires rassurants, mais la guidance laisse des points d'incertitudes', tempèrent cependant les analystes d'Oddo BHF dans une note diffusée dans la matinée.



Pour 2025, Campari a indiqué viser une croissance organique 'modérée' alors que le consensus anticipe une hausse de l'activité de 4,1% cette année.



'Les perspectives restent prudentes, mais la visibilité au sein du secteur est pénalisée par l'impact potentiel des surtaxes douanières et un environnement de consommation volatile', jugent les équipes de Stifel.



A la différence de ses concurrents Diageo et Pernod Ricard, Campari a par ailleurs confirmé ses prévisions de moyen terme, disant toujours anticiper une croissance organique de 5% à 10%, ce qui était accueilli favorablement par les investisseurs.



Vers 15h45, le titre s'adjugeait près de 5% pour revenir en direction de ses plus hauts annuels.





