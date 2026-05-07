Campari démarre mal le crû 2026
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 11:05
Le groupe italien, dont le titre dégringole de 11% à la suite de cette publication, a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,4% à 643 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année.
C'est inférieur aux 647 millions qui étaient visés par la communauté financière.
La croissance organique est ressortie à 2,9%, loin des 5% attendus par le consensus, marquant une nette décélération par rapport à plus de 4% sur les deux trimestres précédents.
Une croissance jugée "poussive"
Si le premier trimestre est traditionnellement faible, bon nombre d'analystes évoquent une croissance "poussive", d'autant que la société bénéficie d'une base de comparaison favorable après avoir enregistré une décroissance organique de 4,2% au premier trimestre de l'exercice 2025.
Pour les équipes de RBC, cette croissance modérée constitue une véritable surprise au vu de la dynamique favorable dont bénéficie le fabricant de l'apéritif Aperol en termes de gains de parts de marché.
La banque canadienne souligne toutefois que ses performances ont été affectées par un ajustement volontaire de stocks sur un certain nombre de marques secondaires aux Etats-Unis.
"Il va quand même falloir que Campari remette à plat sa rentabilité, relance les investissements dans ses marques, se recentre sur la réduction de sa dette et optimise l'allocation de son capital afin de redynamiser son cours de Bourse", juge cependant RBC.
Une reprise en "U" plutôt qu'en "V"
Dans son communiqué, le groupe milanais a confirmé ses objectifs annuels fournis début mars, prévoyant toujours de faire mieux que le secteur, avec une croissance organique sous-jacente du chiffre d'affaires attendue autour de 3%, comme en 2025.
"Le groupe croît plus rapidement et se redresse plus vite que les autres acteurs européens du marché des spiritueux", reconnaît Jefferies.
"Mais le rythme de la reprise de l'activité s'apparente davantage à un U qu'à un V", ajoute le broker américain.
"De ce point de vue, la croissance de 2,1% affichée par sa branche d'apéritifs est très clairement inférieure à ce qu'elle devrait être pour justifier une revalorisation boursière", souligne Jefferies.
Effet de contagion
A la Bourse de Milan, le titre Campari chutait de 11,5% vers 10h40 en réaction à ces chiffres. Dans son sillage, Pernod Ricard abandonnait 1,2%, Remy Cointreau 0,6% et Diageo 1,7%.
Il affiche de loin la pire performance de l'indice italien FTSE MIB, virtuellement inchangé à ce stade, et rogne ses gains depuis le début de l'année pour les ramener à environ 4%.
Valeurs associées
|5,704 EUR
|MIL
|-12,86%
A lire aussi
-
Donald Trump a jugé mercredi "très possible" un accord de paix avec l'Iran, générant une chute du pétrole et une flambée des places boursières, même s'il a de nouveau agité la menace d'une reprise des bombardements. "Nous avons eu de très bonnes discussions dans ... Lire la suite
-
Les particuliers pourront dès fin juin commander un taxi à Bordeaux via l'application G7, une première en dehors de l'Ile-de-France, a annoncé mercredi l'entreprise, qui cherche à s'implanter sur des marchés pour l'heure dominés par Uber. Quelque 200 chauffeurs ... Lire la suite
-
Une Néerlandaise a été hospitalisée à Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus, a annoncé jeudi le ministère de la Santé aux Pays-Bas. Selon la radiotélévision néerlandaise RTL, cette femme est hôtesse de l'air au sein ... Lire la suite
-
Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué moins que prévu sur un mois en mars, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont baissé de 0,1% en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer