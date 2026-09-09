Camions hybrides : Shell et Faw Trucks innovent sur le refroidissement des batteries

Shell Lubricants (filiale spécialisée dans les huiles, lubrifiants et fluides techniques du groupe britannique Shell) et Faw Trucks ont franchi une étape importante dans la gestion thermique des batteries pour véhicules utilitaires. Ensemble, ils ont développé un bloc de batteries qui utilise le fluide de refroidissement par immersion de Shell. Ce système a été testé avec succès sur le camion conceptuel hybride Shell Starship 3.0. Il est maintenant prêt à être utilisé dans les futurs véhicules hybrides de Faw Trucks.

Faw Trucks est la division spécialisée dans les véhicules utilitaires et camions de Faw Group (First Automobile Works), l'un des plus anciens et des plus importants constructeurs automobiles d'Etat chinois (fondé en 1953).

Cette réussite montre que Shell continue d'investir dans des technologies qui améliorent l'efficacité des véhicules utilitaires et aident le secteur à réduire ses émissions de carbone.

Ce nouveau bloc de batteries utilise le fluide de refroidissement par immersion de Shell. Ce liquide isolant enveloppe directement les cellules de la batterie pour mieux gérer la chaleur que les systèmes classiques.

Après avoir réussi les tests standards de l'industrie, la batterie a été installée sur le camion Shell Starship Hybrid. Elle y a été testée dans des conditions d'utilisation réelles et exigeantes, notamment avec des recharges et des décharges très puissantes et prolongées.

Les premiers tests sur le véhicule montrent plusieurs améliorations potentielles :

- Pente maximale franchissable : jusqu'à 98% d'augmentation

- Efficacité énergétique : 0,8% d'amélioration

- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 32% de gain potentiel

Le bloc de batteries et le véhicule ont été évalués selon les normes de l'industrie, puis vérifiés de manière indépendante par le CATARC (China Automotive Technology and Research Center). Les chiffres définitifs seront publiés à la fin du processus de validation.

Ce bloc de batteries est actuellement à l'étude pour équiper les futurs véhicules utilitaires hybrides de Faw Trucks. De son côté, Shell continue de développer ses fluides de refroidissement par immersion pour d'autres types de véhicules utilitaires, en s'appuyant sur l'expérience acquise avec le projet Starship.

Les derniers résultats de ces tests, ainsi que le camion hybride Shell Starship équipé de cette nouvelle batterie, seront présentés sur le stand de Faw Trucks lors du salon IAA Transportation 2026 à Hanovre, en Allemagne, à partir du 14 septembre 2026.