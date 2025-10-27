 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 212,42
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cameroun-Le président sortant Paul Biya réélu-Conseil constitutionnel
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 12:24

Le président camerounais Paul Biya a remporté l'élection présidentielle du 12 octobre avec 53,66% des voix, selon les résultats officiels annoncés lundi par le Conseil constitutionnel.

Son principal adversaire, Issa Tchiroma, ancien porte-parole du gouvernement, qui avait revendiqué la victoire dès le lendemain de l'élection, a rassemblé ces derniers jours d'importantes foules, qui ont notamment monté des barricades et bloqué des routes à Douala, la capitale économique du pays. Le gouvernement camerounais a jusqu'ici rejeté les accusations d'irrégularités de l'opposition.

Au moins quatre personnes ont été tuées par balle lors de manifestations organisées par l'opposition, a rapporté dimanche l'équipe de campagne d'Issa Tchiroma.

Paul Biya, âgé de 92 ans, est le président du Cameroun depuis 1982 et le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde.

(Reportage Bate Felix et Ngouda Dione; rédigé par Anait Miridzhanian; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,99%
Pétrole Brent
65,93 USD Ice Europ +0,37%
Pétrole WTI
61,47 USD Ice Europ +0,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Cancer de la prostate: GSK passe un accord avec la société française Syndivia
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.10.2025 13:53 

    Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia "pour développer et commercialiser" un médicament contre le cancer de la prostate. Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ... Lire la suite

  • Photomontage réalisé le 30 juin 2025 du Premier ministre canadien Mark Carney et du président américain Donald Trump ( AFP / Dave Chan )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 13:48 

    Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, en juin 2024, à Pyongyang ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )
    Activité militaire, économie, diplomatie : comment Russie et Corée du nord resserrent les rangs
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 13:46 

    La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, est en visite lundi à Moscou, où elle doit être reçue par le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Voici les principaux axes et illustrations récentes de ce rapprochement militaire, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.10.2025 13:46 

    (Actualisé avec Cadence Bank, Huntington Bancshares; cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79% pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank