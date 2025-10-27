Cameroun-Le président sortant Paul Biya réélu-Conseil constitutionnel

Le président camerounais Paul Biya a remporté l'élection présidentielle du 12 octobre avec 53,66% des voix, selon les résultats officiels annoncés lundi par le Conseil constitutionnel.

Son principal adversaire, Issa Tchiroma, ancien porte-parole du gouvernement, qui avait revendiqué la victoire dès le lendemain de l'élection, a rassemblé ces derniers jours d'importantes foules, qui ont notamment monté des barricades et bloqué des routes à Douala, la capitale économique du pays. Le gouvernement camerounais a jusqu'ici rejeté les accusations d'irrégularités de l'opposition.

Au moins quatre personnes ont été tuées par balle lors de manifestations organisées par l'opposition, a rapporté dimanche l'équipe de campagne d'Issa Tchiroma.

Paul Biya, âgé de 92 ans, est le président du Cameroun depuis 1982 et le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde.

(Reportage Bate Felix et Ngouda Dione; rédigé par Anait Miridzhanian; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)