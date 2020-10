Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cameroun-Des hommes armés tirent dans une école, 6 enfants tués Reuters • 24/10/2020 à 22:06









KUMBA, Cameroun, 24 octobre (Reuters) - Des hommes armés ont ouvert le feu samedi dans une école au Cameroun, tuant au moins six enfants et en blessant environ huit autres dans une région où opèrent des insurgés séparatistes, ont indiqué des responsables camerounais. Arrivés à moto et en civil, les assaillants ont attaqué l'école vers midi dans la ville de Kumba, dans le sud-ouest du pays, selon les récits d'un parent qui était en dehors de l'école au moment des faits. Certains enfants ont été blessés en sautant par les fenêtres du deuxième étage de l'établissement scolaire. "Ils ont trouvé les enfants en classe et ils ont ouvert le feu sur eux", a dit à Reuters le sous-préfet Ali Anougou. (Blaise Eyong et Josiane Kouagheu, version française Matthieu Protard)

