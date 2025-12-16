California Resources signe un accord sur le carbone avec Middle River Power ; les actions sont en baisse

16 décembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière California Resources CRC.N ont baissé de ~2% à 45,97 $ dans les premiers échanges du marché ** L'entreprise et son unité de gestion du carbone, Carbon TeraVault, signe un protocole d'accord (MOU) avec le producteur d'électricité et la société de gestion d'actifs Middle River Power

** Les entreprises fourniront des services de transport et de séquestration du carbone pour les centrales électriques de Middle River en Californie

** L'action de CRC a été mise sous pression par une chute de plus de 2% des prix du brut O/R ** En incluant les mouvements de la séance, CRC a baissé de 11,5 % depuis le début de l'année