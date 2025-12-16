 Aller au contenu principal
California Resources signe un accord sur le carbone avec Middle River Power ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière California Resources CRC.N ont baissé de ~2% à 45,97 $ dans les premiers échanges du marché ** L'entreprise et son unité de gestion du carbone, Carbon TeraVault, signe un protocole d'accord (MOU) avec le producteur d'électricité et la société de gestion d'actifs Middle River Power

** Les entreprises fourniront des services de transport et de séquestration du carbone pour les centrales électriques de Middle River en Californie

** L'action de CRC a été mise sous pression par une chute de plus de 2% des prix du brut O/R ** En incluant les mouvements de la séance, CRC a baissé de 11,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CALIFORNIA RES
45,710 USD NYSE -2,27%
Gaz naturel
4,01 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
58,93 USD Ice Europ -2,37%
Pétrole WTI
55,22 USD Ice Europ -2,49%
© 2025 Thomson Reuters.

