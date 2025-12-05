California Resources signale une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo, dans le comté de Monterey, en Californie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

California Resources CRC.N a signalé vendredi une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo, dans le comté de Monterey, en Californie, selon un document déposé.

Un déversement de 93 barils d'eau de production et de 3 barils de pétrole a été constaté en provenance d'une conduite de groupe, selon le dossier.

L'écoulement de la conduite a été fermé et le déversement a été stoppé, a déclaré California Resources dans le dossier.