 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 491,87
-1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

California Resources signale une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo, dans le comté de Monterey, en Californie
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

California Resources CRC.N a signalé vendredi une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo, dans le comté de Monterey, en Californie, selon un document déposé.

Un déversement de 93 barils d'eau de production et de 3 barils de pétrole a été constaté en provenance d'une conduite de groupe, selon le dossier.

L'écoulement de la conduite a été fermé et le déversement a été stoppé, a déclaré California Resources dans le dossier.

Valeurs associées

CALIFORNIA RES
47,650 USD NYSE -0,19%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,78 USD Ice Europ +0,65%
Pétrole WTI
60,11 USD Ice Europ +0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank